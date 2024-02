Luto en Chile

El trágico accidente que ha costado la vida al expresidente de Chile, Sebastián Piñera, ha conmocionado al mundo político de toda América Latina. Piñera alcanzó la presidencia como candidato de una derecha en pugna con la democracia cristiana. Su primer mandato, que abarcó de 2010 a 2014, estuvo marcado por la eficacia en la gestión, pero el segundo, que empezó en 2018 y terminó en 2022, no estuvo exento de polémica al no saber dar una respuesta adecuada a las violentas manifestaciones promovidas por la izquierda radical que recorrieron el país andino en abril de 2019. Esas alteraciones provocaron una convulsa reforma y transición política que aún no está resuelta. Piñera sufrió un proceso de destitución en 2021 que le condujo al fin de su vida política.

El perfil de Sebastián Piñera es el de los políticos que, aunque no estén en primera fila nunca se retiran. Durante sus mandatos logró importantes reformas económicas y laborales que impulsaron la inversión y el crecimiento y ejerció como referencia de autoridad para una derecha que necesitaba romper cualquier vínculo con la dictadura.

El luto declarado por el presidente Gabriel Boric ante la muerte de Piñera coincide con la tragedia de los incendios que han asolado la región central de Valparaíso, generando nuevo desaliento en una sociedad con grandes potencialidades que no termina de encontrar el marco institucional y el liderazgo político necesarios para un progreso tranquilo, atrapada entre las propuestas de una nueva constitución que no acaba de cuajar y un gobierno de izquierda que trata de no caer en la radicalidad de algunos de sus socios.