Línea editorial: "Las élites y el pueblo"

El presidente del Gobierno lleva semanas hablando de misteriosas y malvadas élites que quieren subvertir la soberanía popular. El Gobierno prepara nuevos impuestos, supuestamente, para los ricos, para las élites. Es difícil identificar con rigor quiénes son en este momento parte de esas élites, de lo que Iglesias llamaba la casta. No es cuestión de educación. Quien hoy tiene estudios vota mayoritariamente a la izquierda. Las pirámides sociales, en cuya cúspide hay unas élites muy definidas, han desaparecido. Eso no significa que no haya desigualdad. La desigualdad aumenta, pero la estructura social de otros tiempos ha desaparecido. A pesar de todo, el sentimiento político de nuestro tiempo es el odio a las élites, especialmente desde la crisis de 2008.

Las redes sociales y medios online azuzan este sentimiento. Inicialmente, los populismos más exitosos eran de izquierdas, ahora también triunfan los de derechas, que apelan a la seguridad, a la modernización y a la restauración de valores tradicionales. Ya veremos que sucede mañana en las elecciones italianas.

El odio a la élite y la exaltación del pueblo o de la gente es una forma de ideología que suele defender a la tribu, la masa o la multitud. Un verdadero pueblo no se define por oposición sino por compartir un mundo y un sentido de la realidad. Y ese es un fenómeno positivo, no dialéctico.