Línea Editorial: "Grecia, ¿fin de ciclo mundial para el populismo?"

Hace poco menos de 10 años, la Coalición de la Izquierda Radical griega, Syriza, era la punta de lanza del movimiento populista que, de Occupy Wall Street al 11-M, recorría el planeta. Muchos se preguntan hoy si su debacle electoral en las legislativas del pasado domingo anticipa un final de ciclo también mundial. Alexis Tsipras lo tenía todo a favor para recuperar el poder. El gobierno conservador llegó a las urnas lastrado por los escándalos, corrupción y una pésima gestión del covid. A la vista de los resultados, Nueva Democracia ha apostado por ir a nuevas elecciones que, con la ley electoral en la mano, le darán la mayoría absoluta y tal vez certifiquen la resurrección del PASOK, el centroizquierda tradicional. Descartada la victoria por méritos propios, la explicación es que los griegos ya no se fían del populismo que, si bien fue capaz de señalar graves problemas sociales, no supo ofrecer soluciones adecuadas. La situación hoy en Grecia no es la de hace una década, pero ni mucho menos es buena. A modo de ejemplo, tres cuartas partes de los hogares dedican el 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Lo que sí ha cambiado es la respuesta de la UE, que ha extraído las enseñanzas oportunas de la anterior crisis, ofreciendo ahora soluciones totalmente distintas. Las mismas enseñanzas que ha sabido extraer la ciudadanía griega, obligada a reconocer que las recetas mágicas del populismo sencillamente no funcionan.