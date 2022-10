Línea Editorial: Derechos de los animales

Se tramita en este momento en el Congreso de los Diputados la Ley de Bienestar Animal. La regulación de algunas cuestiones como el trato a los perros de caza ha suscitado polémica. Es lógico que se intente luchar contra el maltrato de los animales y que se quiera reducir la alta tasa de abandono de mascotas. El maltrato injustificado debe ser eliminado.

Desde el pasado mes de enero, los animales han dejado de ser cosas en nuestro ordenamiento y se han convertido en seres sintientes. Estas modificaciones jurídicas son una buena ocasión para replantearnos qué hace del hombre un ser diferente. Al hablar del bienestar de los animales y de su naturaleza de seres sintientes es necesario hacer una reflexión sobre lo que significan estas palabras.

Algunas corrientes, basándose en esa condición de seres sintientes, afirman que los animales tienen los mismos derechos que los seres humanos, por lo que deberíamos respetar su vida del mismo modo que respetamos la de una persona. Según esta mentalidad, los animales no humanos son "personas en sentido amplio" y por eso tienen derechos.

La experiencia nos ofrece una diferencia radical: no podemos identificar en los animales autorreflexión, conciencia, responsabilidad ni libertad. Por eso no pueden ser sujetos de derechos en un sentido estricto. Por otra parte, no es necesario apelar a los derechos para establecer que cualquier criatura sea valorada y respetada en la medida que le corresponda.