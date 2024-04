Línea Editorial COPE: Vana sería nuestra fe

Hablarle de la resurrección de Cristo a un mundo como el nuestro, en buena parte materialista y escéptico, que incluso en determinados ámbitos niega de forma surrealista y acientífica la historicidad de Jesús de Nazaret, es una tarea profundamente revolucionaria. En verdad, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero lo ha hecho y, como dice el Papa Francisco, con Jesús ninguna tumba podrá encerrar la alegría de vivir. Se trata de un mundo que está muy herido y al que el Papa ha lanzado este domingo el tradicional mensaje pascual en el que nos ha recordado que el Resucitado es el único que puede hacer rodar piedras como las de la guerra o las de las diferentes crisis humanitarias que nos asolan. Palestina, Ucrania, Siria, Líbano, Haití ... Son tantos los lugares en los que la lacra de la injusticia, la violencia y el terror nos golpean, que solo cabe no olvidarlas y comprometernos cada uno en la medida de nuestras responsabilidades, anunciando al mundo que, aunque con frecuencia el don de la vida es despreciado por el hombre, Jesucristo verdaderamente ha resucitado y la muerte no tiene la última palabra.