Línea Editorial COPE: Una verdadera solución al problema palestino

España ha unido sus voces a los gobiernos reclaman el reconocimiento del Estado palestino. El objetivo es presionar a favor de la solución de los dos Estados, sin la que será imposible la paz con Israel. Poco hay que objetar a eso. Pero el problema es bastante más complejo. Convertirlo en asunto de confrontación ideológica no es lo que se necesita en estos momentos. La comunidad internacional siempre ha defendido la solución de los dos estados pero, en la práctica, hasta hace unos meses, la normalización de las relaciones entre Israel y los países árabes parecía abocar a una cronificación tolerada del estatus quo. Con su brutal atentado del 7 de octubre, Hamás ha dado la vuelta a la situación, forzando, a costa de un terrible sufrimiento, un movimiento de acción-reacción que ha generado un apoyo internacional sin precedentes a la causa palestina. Este apoyo es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Qué Estado palestino están dispuestos a aceptar los propios palestinos de Gaza y Cisjordania? ¿Con qué capital? ¿Qué garantías puede ofrecer un liderazgo palestino a Israel en compensación por demandas territoriales sin las que el Estado Palestino es inviable? Incluso dando por amortizado el liderazgo de Netanyahu, no existe base para un entendimiento entre israelíes y palestinos. Sí hay, en cambio, un escenario propicio para la participación internacional en una solución transitoria. Es lo que el Secretario de Estado norteamericano lleva meses explorando con múltiples visitas a los países de la zona. La oportunidad es frágil, pero existe. Y es importante sumar apoyos de forma constructiva.