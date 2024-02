Línea Editorial COPE: ¿A qué juega Trump?

El duelo por la Casa Blanca, además de los tintes tragicómicos a causa de la edad de los dos principales contendientes y el modo cómo se aborda la importante cuestión judicial que sigue afectando a Trump, adquiere, cada día que pasa, mayor relevancia internacional. Si ya de por sí la política interna de Estados Unidos es, siempre, política internacional, en estas elecciones la cuestión es más evidente. Está claro que Donald Trump busca el escándalo en su camino de regreso a Washington. El problema es que, en su propósito de escandalizar y profundizar en las enormes grietas de la sociedad estadounidense, Trump está haciendo el juego al despotismo de Vladimir Putin. El aislacionismo al que juega Trump y el desprecio que quiere demostrar hacia la Unión Europea han propiciado que la Comisión Europea y la propia Secretaría de la OTAN respondan inmediatamente a sus provocaciones acerca de la seguridad internacional.

La Alianza Atlántica no es un club recreativo sino un organismo que sirve de contrapeso y de garantía gracias a una estrategia disuasoria que ha funcionado hasta el día de hoy. La cuestión de la financiación de este organismo no puede ser tratada con la mentalidad de quien confunde la política con un casino de apuestas. Porque lo que está en juego no es el balance de resultados de la OTAN, sino el compromiso de Estados Unidos con esta Alianza, con los equilibrios territoriales y con la seguridad. Trump concibe la política como un juego de ganadores y perdedores en el que se impone el más fuerte o el más pícaro. La OTAN dice confiar en que sea quien sea el nuevo presidente de Estados Unidos, todo seguirá igual. Europa, por su parte, debe ir pensando en una estrategia militar y en un Ejército propio.