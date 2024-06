Preocupantes síntomas de crisis en Francia y Alemania

Las fuerzas europeístas resisten en el Parlamento Europeo, pero las elecciones del domingo dejan tocados a los dos principales gobiernos del Consejo, Francia y Alemania. Emmanuel Macron, doblado y humillado por la Agrupación Nacional de Le Pen, asumió de inmediato el riesgo de disolver la Asamblea. Pero incluso si la jugada le sale bien, cosa que está por ver, los síntomas de descomposición de la V República son inquietantes. La incógnita es qué pasará tras las presidenciales de 2027, a las que Macron no puede presentarse.

La amenaza de crisis sistémica no es tan grave en Alemania, pero la segunda posición el pasado domingo de la extrema derecha, por delante incluso de los socialdemócratas, es un asunto que no puede ser tomado a la ligera. Olaf Scholz y su coalición “semáforo” lo tienen francamente difícil para resistir hasta las elecciones de 2025. El primer señalado es el canciller, que planteó las europeas en clave plebiscitaria y salió trasquilado, pero la situación no es mucho más halagüeña para los Verdes y los Liberales. Una opción que algunos plantean es ceder la cancillería al popular ministro de Defensa, Boris Pistorius, pero a estas alturas probablemente ni siquiera esto bastaría ya para remontar el vuelo.

La opción más sensata sería la convocatoria de nuevas elecciones y permitir previsiblemente al democristiano Friedich Mertz tomar las riendas del país. Esta es la gran ventaja que presenta hoy Alemania frente a Francia: que sí hay alternativa. Claro que, a menos que la socialdemocracia resuelva su profunda crisis existencial, esto podría no durar mucho tiempo.