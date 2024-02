Línea Editorial COPE: Herrero de Miñón contra la ley de amnistía

Miguel Herrero de Miñón no es el primero ni será el último de los juristas españoles que se oponen a ley de Amnistía del PSOE. Pero el hecho de que sea, junto con Miguel Roca Junyent, uno de los dos padres vivos de la Constitución de 1978 confiere a sus palabras un valor y una legitimidad añadidos. En la presentación de una revista con motivo de los 45 años de la Constitución, dedicada al “Estado social y democrático de Derecho”, Herrero de Miñón dejó claro que votaría no a la Amnistía porque con esa ley se ha puesto “la voluntad por encima de la razón”. Y añadió que es “un disparate” cómo está planteada la ley, reflejo de que el presidente del Gobierno “vive instalado en el disparate. Herrero es ahora consejero permanente de Estado y considera que dentro de las razones para oponerse a la ley está no sólo el hecho de que sea arbitraria y esté mal formulada, lo que hace que sea inconstitucional tal y como está redactada, además “es inoportuna, en el sentido estricto del termino”. Los intervinientes en la Academia de Jurisprudencia y Legislación coincidieron en señalar que la aprobación de esta ley se hace contra el más mínimo sentido jurídico, dado que persigue fines políticos y no de protección y aplicación del Estado de Derecho. Las que se han venido a denominar “mutaciones constitucionales” de la Carta Magna, no deben hacerse desde “políticas peregrinas” sino como una adecuada protección del sistema democrático. Que uno de los autores de la Constitución manifieste con tanta claridad su oposición al respecto debería servir de argumento suficiente para que el Gobierno se pensara dos veces seguir adelante con esta deriva.