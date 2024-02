Línea Editorial COPE: La esperanza de una tregua

Las treguas solo se alcanzan porque los contendientes encuentran una zona de intereses comunes. Y esto es lo que puede suceder en Gaza. Hamás dice considerar la propuesta que se extendería durante cuarenta días y que permitiría liberar a 40 rehenes israelíes a cambio de 400 presos palestinos. Para la vida de los presos y de los secuestrados, así como para la vida de sus familias, la noticia es, sin lugar a duda, excelente. Pero, más allá de ellos, si la tregua se firma, sus beneficios se extenderán a todos los habitantes de Gaza que están sufriendo hoy terriblemente, pero también beneficiará a los de Israel.

El alto el fuego permitirá, si finalmente se acuerda, por la reconstrucción de hospitales y panaderías, y la llegada de ayuda humanitaria para las familias desplazadas a la fuerza. Para los israelíes supondrá la posibilidad de reconsiderar el coste moral de una guerra que se ha cobrado la vida de miles de niños, así como la oportunidad de valorar los esfuerzos que los vecinos jordanos y egipcios están haciendo, o el papel activo de Qatar en el proceso. De nada serviría la tregua si Hamás e Israel la secundaran, única y exclusivamente, como un tiempo de respiro para rearmarse. La paz en la región no es imposible. Esto no significa que la reconciliación entre israelíes y palestinos vaya a alcanzarse pronto, pero al menos es necesario alcanzar un equilibrio de fuerzas basado en la no agresión. La guerra ha traspasado todos los límites y en este momento es una bomba de relojería que solo puede generar males mayores.