Línea editorial COPE: España no es un Estado plurinacional

La presidenta del Congreso ha recibido una carta firmada por exdiputados y exsenadores en la que le solicitan que detenga la tramitación de la reforma del Reglamento que convertirá al Congreso de Diputados en una Cámara plurilingüe. Los firmantes, procedentes del PSOE, la UCD y el PP, expresan su estupor, consternación y rechazo ante la propuesta de que en el Congreso puedan usarse otras lenguas para debatir asuntos que afectan a todos los españoles por igual.

La reforma anunciada, explican los firmantes de la carta, contradice la Constitución, ignora la realidad y no es razonable. El español o castellano es la lengua común de todos los españoles, lo que no niega, ni mucho menos, el valor real y la riqueza cultural de las otras lenguas que se hablan en algunas comunidades autónomas. Estas lenguas gozan de reconocimiento oficial a través de los Estatutos de Autonomía, pero no son lenguas cooficiales del Estado español. El Congreso de los Diputados no es, en ningún caso, el resultado de la representación de intereses particulares, sino la institución que representa a todos los españoles por igual y busca el bien común nacional.

Y esto es lo que se rompe al reconocer naturaleza política al uso de otras lenguas en la Cámara de Diputados. Los partidos favorables a la autodeterminación lo saben y por eso no solo lo solicitan, sino que lo han convertido en una condición. El PSOE accede, lo favorece y se encarga de transmitir a los españoles la nimiedad de una decisión que, en realidad, es de enorme calado, porque España no es un Estado plurinacional.