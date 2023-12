Línea editorial COPE: Borrado de la memoria

La proposición de Ley de amnistía superó ayer el primer trámite parlamentario. No hubo sorpresas. Sobre todo, por lo que respecta a las facturas que Junts y ERC van a seguir cobrándose.

No parece que eso importe mucho ni a los diputados del PSOE. La legislatura está en marcha y, de momento, asegurada. Al Gobierno tampoco le preocupa que seis de cada diez españoles no se traguen el sapo de la amnistía. Sánchez ya no niega que la pactó a cambio de siete votos. Superada esta primera fase, se ha iniciado la segunda.

Ahora hay que empeñarse en legitimar moralmente la decisión. Creen que hablar de la Amnistía del 77 sin referencia alguna al contexto histórico será suficiente para convencer a la ciudadanía. Si ayer la amnistía fue condición de reconciliación, ¿por qué hoy no debiera suceder lo mismo? ¿qué español de bien no prefiere el encuentro al desencuentro?

El problema, habrá que repetirlo tantas veces como sea necesario, es que lo sucedido en 2017 no fue un conflicto entre españoles que reclame reconciliación alguna. Y lo que vino después no fue la imposición por la fuerza de unos sobre otros ni la negación de los derechos políticos de nadie.

Patxi López se atrevió a decir que la amnistía que viene no es más que una posibilidad para el encuentro, una oportunidad para la esperanza, un recomenzar de nuevo.

Se le olvidó explicar que el PSOE ha decidido usar la amnistía al servicio de una causa política que no es otra que el borrado de las penas y las culpas a los fugados y condenados, al círculo del Puigdemont, a los del Tsunami, a los CDR, a alcaldes, concejales y activistas.

En definitiva, que la amnistía supondrá el borrado del Procés de la memora política de los españoles.