Línea editorial: "Bielorrusia en la órbita de Putin"

Putin ha entregado a Lukashenko 1.500 millones de dólares. Tras la reunión celebrada el lunes, la primera desde las elecciones bajo sospecha del pasado 9 de agosto, el Presidente ruso ha escenificado ante el mundo, pero especialmente ante la Unión Europea, que él no solo apoya al actual Gobierno de Bielorrusia, sino que Rusia no abandona a sus amigos. Una buena muestra de esto no solo es la concesión del multimillonario crédito, sino la disposición rusa a respaldar una reforma constitucional que no permite presagiar nada bueno.

Las marchas pacíficas y masivas que se suceden en Minsk y en todo el país para seguir reclamando unas elecciones limpias son una amenaza real para Lukashenko, pese a que los líderes de la oposición estén fuera del país o en la cárcel. Precisamente por eso es más temible la reacción de un Gobierno que ha detenido y torturado sin piedad, pero que ha tenido que buscar en Rusia protección y respaldo.

Putin se ha tomado su tiempo. Lleva años esperando a que Bielorrusia quede formalmente bajo la órbita rusa y puede esperar un poco más. Por el momento no se firman acuerdos y las tropas desplegadas en la frontera regresan a casa. El tablero de juego ruso está claro. Lo que no lo está tanto, al menos a día de hoy, es qué harán la UE, Estados Unidos y Canadá.