Jóvenes y democracia

Para los españoles con más de 50 años la democracia es una conquista incuestionable. Muy pocos están dispuestos a renunciar a ella. No digamos para los que tienen más de 60 años. Lo sorprendente es que esa evidencia va diluyéndose en las generaciones más jóvenes. Según una reciente encuesta del CIS catalán, más del 22 por ciento de los jóvenes estarían dispuestos a renunciar a las libertades democráticas a cambio de mayor prosperidad.

Es una tendencia mundial. El 86 por ciento de encuestados en 30 países prefiere vivir en un país democrático. Pero la cifra disminuye al 57 por ciento entre los menores de 36 años. Hace unos meses un estudio europeo sobre los valores de la Unión señalaba que “los jóvenes se enfrentan a retos para los que muchos de los valores de sus antepasados ya no parecen suficientes”. Y añadía: “la transferencia intergeneracional de valores ya no está garantizada, es un problema que también pone en peligro la solidaridad intergeneracional y la cohesión social”.

En ese mismo trabajo realizado por varios profesores de universidades de la UE se señalaba que “hay que desarrollar alternativas; los jóvenes con actitudes antidemocráticas probablemente no necesiten sermones morales”. No es útil una descalificación moral generalizada de aquellas partes de la población que eluden las directrices políticas democráticas de la UE. El problema es que “para muchas personas, la práctica de la democracia liberal no es una experiencia de la vida real”. La solución que propone el estudio es “desarrollar lugares de fácil acceso donde (…) la gente pueda experimentar el valor de una democracia liberal”. Un interesante desafío cara al futuro.