Hegemonismo incompatible con la democracia

Tras retirar la pancarta que colgaba en el Palacio de la Generalitat a favor de los acusados por el proceso de secesión, Quim Torra afirmó su empeño de seguir defendiendo los lazos amarillos en edificios públicos. Anunciaba que se querellará contra la Junta Electoral Central por presunta prevaricación y que presentará un recurso contencioso administrativo en el Supremo. Invitaba a “llenar los balcones” de lazos amarillos y esteladas.

No hay ningún problema en que los catalanes que quieran la independencia llenen sus balcones de lazos amarillos, rosas o verdes. Eso es libertad de expresión. Pero lo que Torra ha estado haciendo es utilizar la Generalitat para imponer una opción ideológica. Lo que no puede hacer Torra, como ha hecho hasta ahora, es llevarnos de vuelta a un Estado que utiliza recursos y espacios de todos para difundir y propagar la posición de algunos. Posición que además, en muchos casos, es un desafío a la ley. Uno de los problemas del independentismo es que confunde las legítimas opciones políticas e ideológicas con un hegemonismo incompatible con un Estado realmente democrático. Aunque hubiese una mayoría de catalanes a favor de la secesión, que no es el caso, no se puede instrumentalizar una Administración que tiene que ser neutral.