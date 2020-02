¿Hacia dónde va la UE?

En Bruselas se ha producido en las últimas horas una tensa negociación sobre los presupuestos comunitarios para los próximos cinco años. El grupo de los frugales países del norte quiere que el presupuesto se quede en el 1 por ciento del PIB, lo que supondría un recorte importante para las ayudas al campo español. La buena noticia es que se ha creado un segundo grupo, liderado por Francia, que apuesta por menos tacañería y por mantener las ayudas agrícolas.

Tras la marcha del Reino Unido hay un debate muy de fondo sobre hacia dónde tiene que ir la Unión Europea. Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia, se rebelan contra el hecho de que tres cuartas partes del presupuesto se dediquen a fondos estructurales y a la Política Agraria, la PAC. Estos países pagan un 75 por ciento del presupuesto, no tienen casi campo y no reciben ayudas de los fondos de cohesión. Los frugales dicen que hay que gastar menos y que el presupuesto de la UE tiene que ir a políticas para combatir al cambio climático, a promover la competitividad y la seguridad europea.

La cuestión de fondo es qué quiere ser la Unión Europea: ¿aspiramos a competir con China y Estados Unidos? Eso es imposible si no se gasta más dinero y si no se avanza en la Europa federal. Hay quien prefiere menos integración y más capacidad de innovación, convertir a la UE en algo así como un jardín de las delicias productivas. ¿En este escenario qué papel debe jugar el campo de Francia y España? Son preguntas que no se abordan explícitamente en España, porque estamos a otras cosas.