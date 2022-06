Un gran poder, una gran responsabilidad para el PP

El Partido Popular ha ganado con mayoría absoluta las elecciones andaluzas. En un tiempo en el que el voto se ha fragmentado tanto, volver a un gobierno de mayoría absoluta es, sin duda, conseguir un resultado electoral extraordinario. Juan Manuel Moreno volverá a ser Presidente de la Junta de Andalucía, durante los cuatro próximos años, en esta ocasión sin que necesite apoyo de nadie.

El batacazo de los partidos de izquierdas ha sido histórico. El Partido Socialista empeora el mal resultado de hace 4 años y sumando con todos los partidos a la izquierda del PSOE, se quedan a gran distancia del PP. En muy poco tiempo el vuelco del mapa político andaluz, tradicional feudo socialista, ha sido espectacular.

Hay que tener en cuenta que los resultados del Partido Popular no habrían sido posibles sin un importante trasvase de votos, no solo desde Ciudadanos, que desaparece del Parlamento, sino también desde el propio Partido Socialista. Los ciudadanos premian así la gestión de cuatro años dificilísimos. Aunque los desafíos reformistas siguen siendo muchos, los andaluces entienden que se ha emprendido el buen camino. Al mismo tiempo los ciudadanos castigan, ahora de manera muy clara, las nefastas décadas de gobierno socialista, que una amplísima mayoría quiere enterrar en el olvido. Moncloa se ha esforzado en poner la tirita antes de la herida y en decir a priori que, en cualquier caso, los resultados no pueden leerse en clave nacional.

Saben que nunca ha sido así y que, aunque sea una foto fija, a día de hoy, no deja de ser significativo que Pedro Sánchez se haya quitado de en medio, con un bajísimo perfil antes, durante y después de estas elecciones. Con este panorama, arranca una legislatura, de aparente estabilidad, en la que el Partido Popular debe entender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que, siendo importantísima la gestión económica, tal mayoría de andaluces no han depositado en ellos su confianza solo para eso.