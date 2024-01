García-Page da un paso al frente

Con las cámaras de televisión grabando y con los presidentes de Valencia, Andalucía y Murcia como testigos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dado un paso al frente al reconocer que el PSOE de Sánchez se sitúa “en el extrarradio de la Constitución, a punto de pisar la frontera constitucional”. Inmediatamente, otros dirigentes socialistas, como Óscar Puente o Santos Cerdán, acusaron a Page de ser él quien está, desde hace tiempo, en “el extrarradio del partido”.

Hace ya tiempo que Emiliano García-Page venía expresando su malestar por las consecuencias de los acuerdos del PSOE con sus socios de legislatura. Sus intervenciones públicas se hacían al margen del argumentario del partido, algo que no se tolera en el PSOE de Sánchez. Pero no ha sido hasta ayer, en lo que se denomina la Conjura de FITUR, cuando ha dicho lo que no pocos socialistas piensan y confiesan en privado, pero no se atreven a decir en público. No es de extrañar que se haya desatado ya la cacería contra el presidente de Castilla La Mancha, que ha tenido que recordar que es él quien gana elecciones a los populares con mayoría absoluta.

No es previsible que García-Page pida a los ocho diputados manchegos en el Congreso que rompan la disciplina de voto y se planten ante la ley de amnistía. Pero por primera vez se ha escenificado que podría existir un liderazgo alternativo, en continuidad con lo que ha representado este partido en nuestra historia política reciente. La pregunta es si existe en el actual PSOE alguien que desee ese liderazgo.