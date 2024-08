Frente al olvido, memoria

Bilbao está de fiesta. Desde el 17 hasta el 25 de agosto celebra su Semana Grande; en euskera, Aste Nagusia. Como en tantas otras ciudades y pueblos de España, la festividad de la Asunción marca el inicio de fiestas arraigadas en la tradición. En medio de tradiciones que merecen ser celebradas, promovidas y respetadas, en Bilbao se ha colado la presencia, convenientemente amparada en una de las tantas casetas instaladas durante la Semana Grande, de un colectivo proetarra, de nombre Etxerat, que ha convertido en reclamo festivo el nombre de 17 etarras que cumplen condena. Se trata de homenajearles y reivindicar su vuelta a casa.

Algunos dirán que es un ejercicio de libertad. En realidad, los de Etxerat no se limitan a pedir la liberación de sus presos. Van más allá. Reivindican, o lo pretenden, homenajearles como héroes. Olvidan, intencionadamente, que las vidas de los 17 presos de ETA están indisolublemente ligadas a las de todas y cada una de sus víctimas. Podrán cumplir condena, incluso podrán obtener beneficios penitenciarios, pero no podrán liberarse de la culpa por haber asesinado a Antonio Muñoz Cariñanos, a José María Martín Carpena o a Luis Portero, entre otros muchos. El cumplimiento de la pena no extingue la culpa si, como en este caso, los terroristas, no asumen el mal perpetrado y sus consecuencias. Que den este paso, o no, depende de su personalísima libertad. El mayor problema, sin embargo, no son ellos, sino los que, desde las propias instituciones políticas, abogan por el olvido de los atentados y la indiferencia ante las víctimas. A una sociedad decente no le está permitida ni la equidistancia ni la indiferencia. Y la española, lo fue.