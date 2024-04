¿Dónde queda la memoria de las víctimas?

En la historia de las víctimas del terrorismo de ETA se han producido intromisiones indebidas por parte de poderes públicos y partidos políticos. A pesar de eso, las víctimas han mantenido una dignidad fuera de toda discusión. Las víctimas del terrorismo etarra nunca han introducido un ápice de venganza en la vida social y política española. Jamás han dejado de confiar en la justicia española. Sus únicas reivindicaciones son que no se pervierta la verdad de lo sucedido, se imparta justicia y se reparen los daños causados por los terroristas y sus encubridores. La contribución de las víctimas a la salud democrática española es innegable. ¿Qué ha pasado para que hoy la memoria de las víctimas de ETA se haya desdibujado hasta verse neutralizada?

El mal provocado por ETA no desaparece por el hecho de que la banda terrorista haya dejado de matar. Sin embargo, eso es lo que Bildu ha pretendido, hasta conseguirlo. Las víctimas se han convertido en un lastre, por esa razón deben ser ignoradas y neutralizadas. En este ejercicio, sin embargo, no toda la responsabilidad es de Bildu o del sanchismo. Los ciudadanos españoles, incluidos los vascos, tienen mucho que ver en este proceso. Los jóvenes no conocen ya la historia del injusto sufrimiento sufrido por las víctimas, y muchos adultos prefieren olvidarla, porque la sienten como un peso. Eso solo beneficia a los herederos políticos de ETA y deja pendiente una catarsis necesaria que nuestra sociedad parece preferir no llevar a cabo, en nombre de una engañosa tranquilidad.