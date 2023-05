El desafío del racismo en España

El Real Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado tras los bochornosos acontecimientos vividos ayer en el campo de Mestalla, durante el partido Valencia-Real Madrid y los insultos racistas a Vinicius. Las reacciones al escándalo no se han hecho esperar y ya se han pronunciado incluso líderes políticos nacionales e internacionales.

Los insultos, que comenzaron mucho antes de que arrancara el partido, son intolerables, y son especialmente graves en un deporte de masas como el fútbol, sobre el que están puestos los ojos de medio mundo. No es cierto que fueran solo un par de energúmenos, por desgracia fueron muchos más, pero es descabellado tildar de racista a toda a una afición o a todo un país como España. Tenemos un problema, no mayor que otros países y no por ello menos grave, que es de un calado profundo y que no se circunscribe al mundo del fútbol. Hemos normalizado la polarización en la vida pública y el insulto como modo de proceder en los más diversos ámbitos. En este caso, que el insulto sea de corte racista añade una mezcla de maldad y estupidez que hace pensar en un pozo de aguas tóxicas que debe ser saneado con medidas contundentes de castigo y, aún más radicalmente, a través de un esfuerzo educativo en el que deben participar los propios clubs de fútbol y los medios de comunicación.

Ahí es donde se juega el verdadero partido, que es, en este caso, el del respeto, y que pasa por reconocer al otro como un bien, aunque sea un rival, y no como un enemigo al que estigmatizar y expulsar de la vida pública.