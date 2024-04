Deporte y salud mental

La tenista Garbiñe Muguruza ha anunciado su retirada de la vida profesional. Una de las deportistas más importantes de la historia del tenis español se retira a los 30 años. Lo hace afectada, sin duda, por las lesiones que ha tenido en los últimos años, pero también lanzando un mensaje que no debería pasar inadvertido. Garbiñe ha insistido en que no soportaba vivir siempre agotada física y mentalmente, y que, en su opinión, la práctica del tenis de alto nivel puede ser perjudicial para la salud mental, dadas las exigencias que el propio deportista se impone. En realidad, no es el tenis solamente, sino que, como reconoce la tenista hispano-venezolana, en cualquier deporte en el que alguien pretenda ser el número 1 del mundo, vas a ser llevado al límite de tu capacidad.

No es, afortunadamente, una ecuación que siempre se cumpla, pero esa autoexigencia, mezclada con los imperativos de una descarnada sociedad del rendimiento, han hecho que más de un deportista haya cruzado una línea de no retorno. Es esa sociedad del cansancio en la que, a la postre, cada uno de nosotros, corremos el riesgo de infartar el alma y de ser consumidores consumidos. Garbiñe Muguruza ha encendido un semáforo en rojo en un tiempo en el que la salud mental ha pasado incluso a ocupar un lugar en las agendas políticas. Es un asunto ante el que no caben soluciones simples, pero la falta de sentido trascendente en la vida termina por poner todas nuestras metas en el rendimiento del propio cuerpo, y esa es una auténtica bomba de relojería.