Una línea roja que no se debe traspasar

El domingo 26 tendrá lugar en Madrid una manifestación en defensa de la vida humana y de su dignidad. Más de 200 asociaciones han trabajado para la organización y desarrollo de esta convocatoria que apela a un compromiso efectivo con la protección de la vida. El detonante de esta nueva manifestación ha sido la nueva Ley del aborto, que da una vuelta de tuerca a la ya vigente. Una ley que silencia la existencia de alternativas, que elimina el período de reflexión y neutraliza a las familias. Pero no solo eso. En los últimos meses, en España se han aprobado leyes que, desde la eutanasia a la ley Trans, tienen más de ingeniería social que de normas de protección, promoción y garantía.

La expresión pública del rechazo social a estas leyes tiene un notable valor cívico, como ha dicho recién electo arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE. Se trata de un derecho que debe ir desplegándose en una alternativa cultural y en un modo de vida distinto al que pudiera parecer dominante.

También ha señalado que, la defensa y la protección de la vida humana no es una opción exclusiva de los católicos. Creyentes y no creyentes tienen razones comunes para promover una cultura de defensa y cuidado de la vida humana frente a una cultura que pretende justificar que el anticipo de la muerte es un modo de liberación. Este escenario de encuentro debe ser alimentado y cuidado entre todos aquellos que más allá de diferencias políticas y religiosas creen que la defensa de la vida es una línea roja que no debe ser traspasada.