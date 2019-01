Línea Editorial 11de enero de 2019

Tiempo de lectura: 1



El desprecio que Albert Rivera ha mostrado ante el acuerdo entre el Partido Popular y VOX en Andalucía no parece el camino más adecuado para dar una oportunidad al cambio en Andalucía. Ese cambio es el anhelo de una mayoría de andaluces expresada en las urnas, y el acuerdo de gobierno entre el PP y Ciudadanos necesita los votos de los diputados de VOX para salir adelante. A eso se le llama un sano ejercicio de realismo político, alejado de actitudes maximalistas. Un ejercicio que no se le puede negar al PP, al haber eliminado algunas propuestas inasumibles de VOX en su acuerdo de 37 puntos. Si Ciudadanos quiere cimentar el acuerdo de gobierno en Andalucía, debe abandonar el oportunismo y no dejarse arrastrar por la marea de lo políticamente correcto.

La tarea del nuevo gobierno de centro-derecha ya es de por sí bastante complicada, con la respuesta virulenta de la izquierda radical que pretende tomar la calle aún antes de la investidura de Juan Manuel Moreno. Ante el desconcierto de un PSOE que no ha asumido aún la derrota, los radicales de Adelante Andalucía han apostado por propuestas nada democráticas como rodear el parlamento andaluz y desatar una dinámica de confrontación permanente. Es la hora de comprobar si el PP y Ciudadanos están a la altura de lo que les ha pedido la mayoría de la sociedad andaluza.