Ayudar a los rezagados

Esta semana algunos sindicatos, en algunas Comunidades Autónomas, han convocado huelgas de profesores. Faltan profesores de refuerzo, faltan recursos. Pero no es el momento más conveniente para un paro. Ni el momento más conveniente para sacar adelante una nueva ley de educación enfocada primordialmente a cuestiones ideológicas.

Los efectos secundarios de seis meses sin colegio no se pueden minusvalorar. Incluso para aquellos alumnos que han podido disponer de la mejor conexión y de los mejores medios la formación on line, no se ha podido evitar la pérdida de conocimientos y de competencias. No ha sido posible personalizar a través de tutorías ni hacer un seguimiento individualizado. Los que más han perdido han sido los alumnos rezagados y los que pertenecen a familias con menos ingresos. Algunos estudios estiman que, en términos monetarios, perder solo tres meses de un curso supone disminuir el futuro salario más de un dos por ciento.

En España es especialmente dañino el tiempo que se ha perdido, sobre todo para los chicos de los últimos años de la ESO. Eso incrementará la tasa de abandono temprano, que ya es muy alta. Es preciso poner en marcha programas de refuerzo como los que hay en otros países y reducir los currículums para facilitar que se profundice en lo que se estudia. De estas cuestiones es de las que deberíamos estar hablando, y no de la enésima confrontación educativa.