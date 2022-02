Un viaje 'sin pausa' de Cantabria y Asturias a México: los orígenes de López Obrador en España

"Vale más darnos un tiempo, una pausa". Fueron las palabras con las que el presidente de México, Andrés López Obrador, empleó para anunciar la posibilidad de "hacer una pausa" en las relaciones con nuestro Gobierno. "A lo mejor cuando cambie el Gobierno (el mexicano)ya se reestablecen las relaciones", añadió. Unas declaraciones que, sin lugar a dudas, podrían haber sido el detonante de un conflicto diplomático entre México y España. Sin embargo, horas después varios dirigentes políticos del partido del presidente quisieron suavizar sus palabras y dejaron claro que bajo ningún concepto significaba "una ruptura" con nuestro país.

Nuestro país, no obstante, tampoco quiso darle mayor importancia. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se preguntó "qué quería decir" al plantear "una pausa" en las relaciones entre ambos países. De hecho, este mismo miércoles el Gobierno de España ha rechazado "tajantemente las descalificaciones" de Obrador, que ayer también cargó contra las empresas españolas. Tranquilidad y calma. No parece que exista gran preocupación en el seno de nuestro Gobierno por estas declaraciones de Obrador. No porque no puedan llegar a suponer, en algún momento, una ruptura, sino porque nuestro país ya ha sido víctima de ataques de este tipo por parte del mandatario mexicano, cuya familia tiene orígenes españoles.

España, víctima de los ataques de López Obrador y sus raíces españolas

Los ataques de López Obrador contra nuestro país son, desde luego, una completa paradoja si tenemos en cuenta que su abuelo, José Obrador tenía raíces españolas. La localidad cántabra de Ampuero guarda aún la partida de nacimiento de José Obrador, fechada el 11 de marzo del año 1893, cuyo padre era mallorquín y estaba destinado en el pequeño municipio de Cantabria. En medio de una crisis, sus padres decidieron enviarle fuera del país hacia México. Fue allí donde conoció a Úrsula González, descendiente de asturianos, de cuya unión nacería Manuela, la madre del actual presidente mexicano.

"Mi abuelo siempre decía con orgullo que era de Ampuero", reconoció Obrador hace algunos años durante una visita a la localidad cántabra tras ser invitado por el presidente, Miguel Ángel Revilla. A pesar de las buenas palabras de su abuelo hacia nuestro país, él nunca ha dudado en poner a España en el centro de la diana y de sus ataques.

En marzo del año 2019, tan solo unos meses después de ser nombrado presidente de México, López Obrador remitió una carta al rey Felipe VI en la que exigía al Estado español admitir "su responsabilidad histórica" por las ofensas cometidas durante la Conquista y reclamó que ofreciera "las disculpas o resarcimiento políticos" que fueran oportunos.

También en octubre del año 2020, durante el Día de la Hispanidad, cuando volvió a insistir en este último asunto. Tampoco podemos olvidar sus diferencias con la ya exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, durante una visita en el país, asegurado que había países "que mantienen todavía afanes colonialistas".

Tampoco podemos olvidar sus críticas por el caso de Pablo Hasél, cuando aseguró que "nosotros no vamos a hacer nunca eso" y puso el ejemplo de un periodista e historiador mexicano, que cargaba duramente contra el presidente, al que él nunca denunciaría. Una serie de ataques que dejaron ver la frialdad de las relaciones entre México y España a finales de septiembre del año 2021, cuando ningún alto representante del Gobierno español viajó hasta allí durante los actos conmemorativos de los 200 años de la independencia de México.