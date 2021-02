El último adiós de una pareja de ancianos antes de morir por coronavirus: "¿Dónde has estado?"

La pandemia ha dejado imágenes emotivas, dolorosas y desgarradoras. La última ha sido de la esta pareja de ancianos de Reino Unido, que tras pasar setenta años juntos, ambos han fallecido por coronavirus. En la fotografía se los ve a ambos cogidos de la mano, con ojos llorosos, en la que se ha convertido su última imagen juntos.

Los ancianos fueron hospitalizados por diferentes motivos. Margaret fue la primera. Su marido Derek fue ingresado algunos días después. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Trafford, en Reino Unido. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía es que en el centro médico se terminarían contagiando ambos de coronavirus. Tras setenta años juntos fallecieron con tan solo tres días de diferencia.

Cuando el hombre supo que su mujer estaba a punto de fallecer, pidió al personal médico del hospital que los dejaran reunirse por última vez. Cuando ella vio a su marido no pudo más que decir: "¿Dónde has estado?". No obstante, fue Derek quien falleció primero, el día 31 de enero. Ella lo hizo tan solo tres días después.

Un amor de 70 años

La pareja se comenzó su relación cuando solo tenían catorce años. En 1950 se casaron y vivieron en la localidad de Partington, en Mánchester, durante gran parte de su vida. Su hija Bárbara ha sido quien captó este último instante de amor entre la pareja, quien ha contado la historia. Bárbara asegura que ha sido un momento muy importante para ambos.

Bárbara Smith

La hija está convencida de que su padre se contagió del virus durante el encuentro con su mujer, pero en este sentido ella no se arrepiente de haberlo permitido. De hecho ha afirmado que hubiera sido prácticamente imposible para disuadir a su padre de ver a la que era el amor de su vida antes de fallecer para darle un último adiós.