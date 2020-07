Trump declara el estado de emergencia en Texas por el impacto del huracán 'Hanna'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este domingo el estado de emergencia en el estado de Texas debido al impacto del paso del huracán 'Hanna' durante las últimas horas por más de una treintena de condados del país, según ha informado este domingo la Casa Blanca.

"Hoy, el presidente Donald Trump ha anunciado una situación de emergencia en el estado de Texas y ha ordenado el ofrecimiento de ayuda federal", según el comunicado. Con la autorización, la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) recibe permiso para identificar, movilizar y proporcionar a su discreción el equipo y los recursos necesarios para aliviar los impactos de la emergencia.

Our team continues to monitor the impacts of Hurricanes #Hanna & #Douglas. We are ready to support local and state partners, and provide response operations as needed. https://t.co/3RbZcZ5Q44