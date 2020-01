El terrible final de un cerdo al que lanzaron al vacío, haciendo puenting, desde un parque de atracciones

La polémica ha surgido en China, en la ciudad de Chongqing (al sudoeste del país). Un parque de atracciones decidió probar su nueva atracción de puenting, lo que en el mundo anglosajón se conoce como ‘bungee jumping’.

Tras las críticas de muchos ciudadanos y de colectivos defensores de los derechos de los animales, el parque de atracciones ‘Meixin Red Wine Town’ ha pedido disculpas públicamente. Los promotores de esta curiosa iniciativa aseguraron que lo hicieron por celebrar el estreno de su nueva atracción y también como forma de recodar la llegada del Nuevo Año Lunar.

“Aceptamos las críticas y consejos y nos disculpamos ante el público”, comunicó un portavoz del parque en un comunicado. “Mejoraremos nuestro sistema de marketing para dar a los turistas mejores servicios”, aseguraba. Según ‘Beijing News’. El parque rechaza las acusaciones de crueldad animal y aseguran que tan solo se trataba de un “experimento”.

El terrible final del cerdo

Tras ser lanzado desde una altura de 68 metros, el cerdo, que pesaba aproximadamente 75 kilos, acabó siendo enviado al matadero. La polémica se ha extendido hasta paíes del mundo anglosajón y muchos usuarios de las redes han comentado la noticia de la que se han hecho eco medios como el Daily Mail, BBC News o el New York Post.

......... I want to meet the idiot that thought this was a good idea. — m0rbid r00ster (@M0rbidR00ster) January 20, 2020

"Me gustaría conocer al idiota que pensó que era una buena idea".

I don’t even want to watch this video as my blood is boiling from the comments on this article. Humans can be so fckn cruel. Shame on them for using this as a marketing tactic. Repulsive. Sick. My heart hurts. — V I V (@vivianneD) January 20, 2020

"No quiero ni ver el vídeo, mi sangre está hirviendo con los comentarios a este artículo. Los humanos pueden ser tan j*didamente crueles. Vergüenza para ellos por usar esto como una táctica de marketing. Repulsivo. Enfermizo. Me duele el corazón".

The same outraged people are the same one who eat bacon everyday in the morning not know the origin of that pig. So let’s not be hypocritical for once. — Alex Camelflauge (@alexrainydays) January 20, 2020

"La misma gente que está cabreada son los que comen beicon cada día por la mañana sin saber el origen del cerdo. No seamos hipócritas por una vez".

It was a stupid PR move but Imagine all the Chinese people that are going to head to that theme park now in an act of defiance of our Western ideologies. Just to laugh at our outrage. — ladyfromthecold (@ladyfromthecold) January 20, 2020

"Fue un movimiento publicitario estúpido, pero me imagino que la gente de China irá ahora a ese parque de atracciones como desafío a las ideologías de Occidente. Solo para reírse de nuestro enfado".