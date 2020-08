¿Por qué es peligroso mirar directamente a un eclipse de Sol?

Los ojos son una de las partes más sensibles e importantes de nuestro cuerpo. Mirar la pantalla del ordenador o del móvil durante mucho tiempo puede arruinar tu visión, aunque esto es más mito que realidad. Pero, mirar al sol si que es algo realmente peligroso, sobre todo si se trata de un eclipse.

Por lo general estamos seguros, ya que los eclipses solares son muy poco frecuentes. El 3 de octubre de 2005 España pudo disfrutar de un eclipse anular; el 29 de marzo de 2006 el eclipse fue total; siendo el próximo el 12 de agosto de 2026. Pero no es ningún mito que mirar fijamente el Sol durante un eclipsepuede dañar los ojos de forma irreversible.

Los motivos del peligro

En un día soleado, mirar directamente al sol significa apartar la mirada de inmediato por lo molesto que es. Cuan ocurre un eclipse solar,la Luna tapa los rayos y lo vuelve menos brillante, pero el peligro sigue ahí. La sombra que la Luna engaña a nuestros ojos y parece que por mirarlo no pasa nada, que no se siente el dolor que si no hubiese eclipse.

"Puedes mirar al Sol durante un eclipse, durante unos diez minutos, y no te va a doler. Puedes mirarlo, y es una maravilla verlo, pero durante ese tiempo estás quemando, literalmente, las células de tu retina. Una vez que se queman, no hay reparación, no hay solución", alertó Vike Vicente, un oftalmólogo pediátrico de Washington.

Este tipo de lesión se llama retinopatía solar. El sol daña la retina, que es la parte del ojo que transmite la información al cerebro. La exposición prolongada al Sol, sin la protección adecuada, causará la cicatrización de las quemaduras de la retina y conducirá a una ceguera parcial o, incluso, permanente.

Binoculares, una cámara o un telescopio tampoco son 100% seguros

El uso de cualquier aparato de estas características puede ser peligroso, porque puede aumentar el daño causado a tus ojos, ya que los rayos del Sol actúan como una lupa y aceleran la quema de las retinas. Para poder capturar una imagen del eclipse con total seguridad se debe utilizar un filtro solar especializado para la lente. La Sociedad Americana de Astronomía (AAS por sus siglas en inglés) tienen una lista de recomendaciones en www.eclipse.aas.org/resources/solar-filters.

Los que quieren mirar con sus propios ojos deben utilizar unas gafas especiales para los eclipses. El sitio de AAS también ofrece una lista de compañías que fabrican ese tipo de lentes testados en laboratorios para proteger a los usuarios de los daños causados por el sol.