Picardo contradice a Laya: España "no tendrá ningún control" sobre el puerto ni el aeropuerto de Gibraltar

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha advertido este sábado de que España no habrá controles españoles ni en el puerto ni en el aeropuerto de Gibraltar a pesar del acuerdo alcanzado para que el Peñón se mantenga en la zona Schengen tras el Brexit.

"Según el Acuerdo de Nochevieja solo Gibraltar decide quién entra en Gibraltar y ningún agente español realizará controles de ningún tipo en el aeropuerto ni en el puerto de Gibraltar, ni ahora ni en los cuatro próximos años. Esta es nuestra tierra", ha afirmado Picardo a través de su cuenta en Twitter.

Under the New Year's Eve Agreement only Gibraltar will decide who enters Gibraltar & Spanish officers will not exercise any controls in Gibraltar at the Airport or Port now or in four years time. This is our land. Couldn't be clearer. https://t.co/DPyrDmJaXf