La nieta de Mussolini acusa a una senadora superviviente del Holocausto de incitar al odio contra el fascismo

La nieta de Mussolini, Alessandra, ha acusado a la superviviente del Holocauso y senadora italiana Liliana Segre de "incitar al odio contra el fascismo". Mussolini le pidió en una entrevista en la radio, paz y que no fomentara el odio contra el fascismo. Todo comenzó cuando la superviviente del Holocausto, Liliana, dijo que no compartía la decisión de dedicar un camino a Giorgio Almirante, fundador del partido fascista italiano en Verona. Unas declaraciones que han provocado reacciones.

Además, el consistorio de Verona quiere nombrar a Giorgio Almirante como ciudadano honorario de la ciudad. Decisión de la que Liliana Segre discrepa porque ella también es ciudadana honoraria de Verona y cree que “es incompatible”.

Unas declaraciones a las que la nieta del Duce hizo referencia: "Liliana Segre es una figura que debe tener un comportamiento amable, es una abuelita, hace reuniones en las escuelas, debe hablar en contra del prejuicio y la violencia desde que tuvo un drama humano". Continuando con la polémica, Alessandra comentó que hasta que un presidente de la República diga que la plaza de Loreto fue una masacre, no habrá pacificación".

La política Teresa Bellanova también se posicionó, publicando el número de serie, en el campo de concentración de Auschwitz, de la senadora Liliana Segre, superviviente del Holocausto, en su perfil de Twitter. Una publicación que iba acompañada de este mensaje "Liliana Segre se reunirá en abril estudiantes por última vez. Deportada a Auschwitz, contó la historia de la violencia nazi para hacer que la gente entienda lo que el odio por la otra persona lleva. Gracias Liliana , seguiremos recordando que lo que has sufrido nunca volverá a suceder "

Liliana #Segre ad Aprile incontrerà gli studenti per l'ultima volta. Deportata ad #Auschwitz, ha raccontato la violenza nazista per far comprendere a cosa conduce l'odio verso il diverso.

Grazie Liliana,continueremo a ricordare affinchè ciò che hai subito possa non accadere più. pic.twitter.com/UWugQVoQQU