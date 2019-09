Un motorista sufre una terrorífica caída por un barranco y sobrevive de forma milagrosa

El vídeo de la espeluznante caída de un motorista de Texas (Estados Unidos) se ha hecho viral en las redes sociales. Todo sucedió el mes pasado en Colorado, cuando Rick Hogge y sus amigos realizaban uno de sus viajes anuales en moto.

En el vídeo, que ha sido compartido por el propio Hogge en YouTube, se puede ver cómo los motoristas circulan por una zona bastante peligrosa, muy rocosa y con un precipicio a su lado constantemente.

Todo parece fluir con normalidad hasta que en un momento dado, Hogge trata de maniobrar alrededor de unas rocas y se golpea con una, produciendo un giro inesperado de su manillar. El golpe y el consiguiente giro de manillar produce que la moto cambie de rumbo, precipitándose hacia el vacío y cayendo a un río desde una altura de unos 20 metros.

Gracias a Dios, Hogge salió milagrosamente ileso de la terrorífica caída. Sin duda, una gran suerte, completada por la buena equipación con la que iba protegido el motorista. En declaraciones a medios locales, Hogge comentó que la roca contra la que se golpeó movió de forma tan inesperada su manillar, que fue incapaz de controlar el movimiento, haciendo inevitable la caída.

The terrifying moment a biker falls off a 70ft cliff in Colorado and survives



The motorcyclist captured the entire incident via a camera attached to his helmet.



Watch more videos here �� https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/luDavxjVdG