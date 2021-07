El ministro de Sanidad británico llama a la población a vacunarse tras recuperarse de la covid-19

El ministro de Sanidad de Reino Unido, Sajid Javid, ha instado este sábado a la población británica a vacunarse cuanto antes tras recuperarse de la covid-19, enfermedad que contrajo la semana pasada y que ha llevado al primer ministro, Boris Johnson, a aislarse.

"Totalmente recuperado una semana después de haber dado positivo. Los síntomas fueron muy leves gracias a las increíbles vacunas", ha destacado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

