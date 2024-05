El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó este lunes sentirse "agredido" por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de quien dijo que "trabaja alineado con el kirchnerismo" y acusa a esa parte de la oposición argentina de haber generado esta crisis entre ambos Ejecutivos.



"No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista... Si yo fui el agredido", afirmó el mandatario libertario en una entrevista concedida al canal Todo Noticias (TN), horas después de regresar de su reciente viaje a España, en el que pronunció un discurso en un evento organizado por el partido ultraderechista español Vox, en el que llamó "calaña" a Sánchez y tildó de "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.



Tras esos dichos, el Gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y posteriormente convocó al embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, mientras que el Ejecutivo argentino repitió en diversos ámbitos que era España la que debía pedir disculpas por los ataques vertidos, según Buenos Aires, contra Milei.



"(Pedro Sánchez) Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es algo de una cobardía feroz", aseveró el mandatario en alusión a afirmaciones hechas contra él por la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz; y la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.



Según Milei, esa estrategia sería obra del expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) para provocar una reacción de su parte y ser calificado "de misógino".



"Lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá. (La acción en España) Está promovida desde el kirchnerismo acá. Está coordinado con el kirchnerismo", afirmó.



El líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) insistió en la idea de que el ala del peronismo vinculada al exmandatario ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007); su esposa, la dos veces presidenta Cristina Fernández (2007-2015); y Alberto Fernández -que tuvo a la ex jefa de Estado como vicepresidenta- está relacionado con la reacción del Ejecutivo de Sánchez a sus dichos en el evento del domingo.



"Alberto es asesor de Sánchez", dijo el presidente argentino, quien también comentó que el jefe del Gobierno español "está usando políticamente" esta crisis "porque tiene problemas en España y necesita polarizar", mientras se alinea con el kirchnerismo "para sabotear" su Gobierno.



Milei negó que se vaya "a romper la relación" con España, porque, afirmó, "la relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente" y recordó el "montón de inmigración" recibido de España, un "vínculo que no se va a romper nunca".



Lejos de acercar posturas, el jefe de Estado argentino acusó al líder socialista de poner "un problema personal a dinamitar la relación entre dos países".



Pese al incidente desatado este fin de semana, Milei mantiene su intención de regresar en junio a España, donde recibirá un premio de la entidad liberal Juan de Mariana.

