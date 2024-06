Mairav Zonszein, analista israelí, a COPE: "El aislamiento del gobierno de Netanyahu está creciendo"

“Creo que hay críticas crecientes y un aislamiento creciente del gobierno de Netanyahu”, asegura a COPE Mairav Zonszein, analista israelí del think tank Crisis Group. Explica que “muchos israelíes sienten y entienden que este gobierno está creando una situación que es irreversible, que nunca se verá a Israel de la misma forma porque se están cruzando muchas líneas rojas. Pero al mismo tiempo no sé si es suficiente y claramente hasta ahora no ha sido suficiente para detener las acciones de Israel en Rafah y en general en esta guerra”. Sobre la presión de los tribunales internacionales y de los gobiernos de varios países europeos para que el ejército israelí ponga fín a su operación militar en Gaza, Zonszein dice que “son muy graves las acusaciones de crímenes de guerra, acusaciones de posible genocidio, pero no han impedido que Israel siga actuando, aunque quizá han limitado o contenido hasta cierto punto a Israel. Creo que vamos en una dirección en la que más y más países sienten que tienen que actuar. Cuanto más pasan estas cosas, más y más se verá a Israel en el mundo socavando el derecho internacional, el orden internacional, y convirtiéndose más y más en un país marginado”.

Hace tres días presentó su dimisión Benny Gantz, ministro que formaba parte del gabinete de guerra de Israel en protesta por la gestión que está haciendo el primer ministro, Benjamin Netanyahu, de la operación en Gaza. La analista de Crisis Group afirma que “la división en el gobierno está creciendo por la crisis de las conversaciones para la liberación de rehenes y la crisis con Estados Unidos; algunos ministros están perdiendo la paciencia”.

Mairav Zonszein opina que “el reconocimiento europeo por Noruega, España y Irlanda de Palestina es puramente simbólico, no tiene un impacto en la realidad sobre el terreno, no salva vidas de palestinos y es un indicio de que los países europeos no han hecho suficiente para hacer que Israel responda por sus actos a lo largo de estos años en los asentamientos y en la ocupación”. A su juicio, “hay otros pasos que podrían dar los países europeos, podrían estudiar poner fín a todo comercio con los asentamientos, replantearse todos los acuerdos económicos y culturales con Israel, ese tipo de cosas que han estudiado en el pasado, pero que nunca han hecho. Hasta que no haya consecuencias inmediatas para las acciones de Israel en los niveles militar y económico me cuesta ver que vaya haber algún tipo de cambio sobre el terreno”.