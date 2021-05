Los peajes en Europa: ¿Es normal pagar por circular?

Se espera que en los próximos meses empiece a llegar a España parte del dinero del Fondo de Reconstrucción para superar la crisis del coronavirus. A nuestro país le corresponden 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos.

En el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a Bruselas se recoge que en 2024 podría estar implementado el sistema de pago por el uso de las autopistas y autovías en España.

Una tarifa que pagaría el conductor por la contaminación que genera y para el mantenimiento de esta red de carreteras del estado con grandes deudas acumuladas muy difíciles de asimilar.

Si analizamos el mapa de Europa se puede ver que esta medida está vigente en algunos países como Portugal o Francia. Otros, sin embargo, como en el norte de Europa no tiene este tipo de tarifas a los conductores que circulan por sus autopistas y autovías.

PORTUGAL

La crisis financiera obligó al gobierno portugués a poner peajes por todo el territorio. Se trata de un sistema perfectamente automatizado, asocias tu matrícula a una cuenta de banco y te cobran en función de los kilómetros que hayas recorrido.

FRANCIA

Si cruzas Francia de norte a sur es más fácil que te encuentres con casetas de peajes que con farolas que iluminan la carretera. Cruzar Francia entera en coche puede llegar a costar más de 100 euros. Los peajes están repartidos por la red de carreteras. Este sistema de peajes es rentable pero genera también muchos atascos y contaminación.

ITALIA

Quien circula por las carreteras y autovías en Italia sabe que tiene que pagar. El sistema de pago por el uso está privatizado desde hace muchos años. La críticas de los automovilistas y transportistas es que los ingresos generados por estos peajes no repercuten en la calidad de la red de carreteras algo deteriorada en estos momentos.

ALEMANIA

Por otro lado encontramos países en los que no hay que pagar por el uso de las carreteras. En Alemania, salvo pocas excepciones, no hay peajes en las carreteras. De todas formas los alemanas pagan anualmente un impuesto para mantener la red de carreteras del país. Hace unos años intento llevar a cabo un sistema de peaje para vehículos extranjeros, una decisión que afectaba fundamentalmente a transportistas de países vecinos como Bélgica, países Bajos o del este de Europa. Finalmente la justicia europea dictaminó que esta medida era ilegal y no se pudo llevar a cabo.

BÉLGICA

En Bélgica y en los países de su entorno como Países Bajos y Luxemburgo no tienen sistemas de peajes en sus carreteras. Se puede viajar por todo el Benelux sin necesidad de facturar ningún tipo de pago por circular.

Como se puede comprobar pagar por circular por las carreteras de un país es algo habitual en función del territorio europeo al que miremos. Una medida que va a generar polémica porque en España no estamos acostumbrados y solo se paga en algunos tramos concretos.