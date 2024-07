Joe Biden da positivo por Covid-19 tras anunciar que solo abandonaría la carrera presidencial por enfermedad

Joe Biden dijo este miércoles sentirse "bien" después de haber dado positivo en covid-19 durante un viaje a Las Vegas, en el que tuvo que cancelar su intervención. Horas antes, aseguraba que reconsideraría su decisión de seguir en la campaña para las elecciones de noviembre si un médico le diagnosticara un problema médico grave.

Esta es la primera vez que Biden deja la puerta abierta a la posibilidad de renunciar a su candidatura presidencial ante la creciente presión que ha enfrentado dentro del partido para que lo haga, a la que había respondido hasta ahora desafiante. En este caso, solo tiene síntomas leves, con una frecuencia respiratoria normal y sin fiebre.

Biden llegó al aeropuerto de Las Vegas en su limusina presidencial negra, conocida popularmente como "The Beast". Al salir del vehículo, levantó el pulgar de una de sus manos en señal de aprobación, mirando a los periodistas que lo esperaban. Después, se subió al Air Force One para aislarse en su vivienda de Delaware.

La presión a Biden para que renuncie a su candidatura y abandone sus aspiraciones a la reelección ha crecido desde el debate cara a cara de finales de junio con su rival republicano, el expresidente Donald Trump, del que salió muy perjudicado. Hasta el día de hoy, 23 congresistas demócratas le han pedido que se haga a un lado.

Abandonar por enfermedad

En una entrevista con BET News publicada este miércoles le preguntaron sobre qué circunstancias le harían replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: "Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema".

Biden también admitió que en 2020 dijo que "iba a ser un candidato de transición" y que en 2024 entregaría a otra persona el testigo: "Pero no anticipé que las cosas se volverían tan, tan divididas. Francamente, creo que lo único que trae la edad es un poco de sabiduría, y creo que he demostrado que sé cómo lograr cosas para el país. Y no quiero dejarlo".