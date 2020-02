Un hombre ataca con cuchillo a dos personas en Gante antes de ser derribado por la policía belga

La policía belga ha disparado y herido levemente este domingo a un hombre en la ciudad de Gante después de que, según testigos en la zona, atacara con un cuchillo e hiriera a dos personas en plena calle. En las imágenes, difundidas a través de las redes sociales, puede verse cómo los agentes han acordonado la zona después de reducir al asaltante.

El ataque con cuchillo se ha producido en la provincia de Bevrijdingslaan, según informa el medio belga HLN, en una zona que ya está acordonada por ambulancias y policía. El hecho ha acarreado el cierre de la zona de Bevrijdinsgslann de la ciudad de Gante, al norte de Bélgica, y la Policía y la Fiscalía de Flandes Oriental han iniciado una investigación para determinar lo ocurrido.

