Erdogan supera ligeramente al principal opositor pero anota la mayor pérdida de votos de su historia

Se están tratando de unos comicios reñidos. Desde que Erdogan tomó el poder como primer ministro en 2002, el actual presidente se podría ver reemplazado de su puesto. Tal y como te ha explicado en el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, ninguno de los candidatos ha conseguido sobrepasar el 50% de los votos, por lo que todo apunta a que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales será el 28 de mayo.

El actual presidente Erdogan supera ligeramente al principal opositor pero aún así anota la mayor pérdida de sufragios de toda su historia retiene sin embargo el poder en el Parlamento. Los sondeos predecían una derrota en las elecciones presidenciales. Sin embargo, el mandatario ha obtenido el 49% de los votos.

Erdogan mantiene que dispone de una clara ventaja para la segunda vuelta. A pesar de su mala gestión del rescate con el reparto de ayuda en el terremoto de febrero en el que murieron 50.000 personas,la inflación del 40% le ha hecho perder muchos votos. El actual presidente turco ha advertido de que el país se hundirá si pierde las elecciones. Por su parte, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu afirma que ganará las presidenciales en la segunda vuelta.

Los resultados, a falta del voto del exterior

El Consejo Supremo Electoral (YSK), a falta de contar los últimos sufragios, principalmente llegados desde el extranjero, ha dado a conocer que el presidente de Turquía, obtuvo el 49,4 por ciento de los votos en las elecciones del pasado domingo.

Erdogan salió victorioso en estos comicios, pero se habría quedado a seis décimas de la victoria directa. Si se mantienen estas cifrass, se enfrentará a su principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, al que el el YSK le concede el 44,96 por ciento de los votos.

Sinan Ogan, el tercer candidato ha obtenido el 5,2 por ciento de los votos. La cuarta posición va para Muharrem Ince, con el 0,4 por ciento, ha explicado ante los medios el presidente del Consejo Electoral, Ahmet Yener, según la agencia Anatolia.

No obstante, los resultados no están cerrados. Yener ha datallado se han incluido en el recuento más del 99 por ciento de las urnas, si bien el voto del extranjero ronda el 84 por ciento. Erdogan se agarra a este porcentaje para no descartar que sea proclamado vencedor sin necesidad de una segunda vuelta el 28 de mayo.

Por su parte, Kemal Kiliçdaroglu, el principal candidato de la oposición turca, ha culpado a Erdogan de bloquear la transmisión del resultado en algunos colegios electorales para evitar que se publiquen los resultados oficiales. "Hay urnas que han sido recurridas hasta seis, once veces. Estáis bloqueando la voluntad de Turquía", según Kiliçdaroglu en rueda de prensa tras las elecciones del pasado domingo.

"No podéis evitar que lo que va a pasar con recursos. No vamos a permitir hechos consumados", ha declarado, por lo que ha emplazado a Erdogan a cesar en la "gestión de la percepción" y a la comisión electoral, el Consejo Supremo Electoral de Turquía (YSK), a actuar con "responsabilidad". Más allá de las acusaciones, lo que está claro es que la respuesta a estos comicios la tiene los ciudadanos turcos.