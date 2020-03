EE.UU. bombardea a los talibanes en Afganistán tras la firma del histórico acuerdo

Las tropas estadounidenses desplegadas en Afganistán bombardearon este miércoles a combatientes talibanes para defender a las fuerzas de seguridad afganas, el primer ataque desde la firma el pasado sábado de un histórico acuerdo entre Estados Unidos y los insurgentes que pacta la retirada de EE.UU. del país.

El portavoz de las fuerzas estadounidenses en Afganistán, el coronel Sonny Leggett, informó en su cuenta oficial de Twitter que hoy "EE.UU. llevó a cabo un bombardeo contra combatientes talibanes que estaban atacando un puesto de control" de las fuerzas de seguridad afganas en la provincia meridional de Helmand.

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days.