Dos muertos y ocho heridos en un tiroteo en el centro de Mineápolis

Dos personas han muerto y ocho más han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en la noche del viernes al sábado en el centro de Mineápolis, en el estado norteamericano de Minesota, según ha informado la Policía de la ciudad.

"Las diez víctimas son adultos, cinco hombres y cinco mujeres. Los dos fallecidos son hombres y hay otro hombre en estado crítico. No hay más víctimas de las que tengamos noticia", ha informado la Policía de Mineápolis en su cuenta en Twitter.

