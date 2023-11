Desde Murcia hasta Bruselas: ha llegado el Belén al Parlamento Europeo

“Segundo año consecutivo, y esto ya no hay quien lo pare”, festejan los artífices. Ha nacido una tradición en la sede del Parlamento Europeo de la capital belga: colocar junto al veterano árbol austriaco un nacimiento artesano español. Fue una eurodiputada madrileña, con raíces andaluzas y extremeñas, quien estuvo dando la batalla durante un trienio –desde que llegó con la legislatura de 2019 y descubrió que no había belén por ningún lado-- hasta que por fin en 2022 le dieron permiso para instalarlo. Pero fue una autorización excepcional, para un evento concreto y temporal. Una pica en Flandes, pero era solo una.

Por eso, que se repita este Adviento 2023, entre apoyos y gestos de solidaridad, significa que la anomalía está resuelta, despejadas las dudas y los miedos infundados, como explica la “culpable”, Isabel Benjumea, en COPE: “El año pasado fue una odisea absoluta, y además había muchísimo temor a que surgieran rechazos o cualquier tipo de quejas, pero no pasó absolutamente nada. Con la mayor naturalidad, la gente paseaba por los pasillos y se paraban ante el belén, se hacían fotos, los grupos de visita celebraban encontrárselo... Y yo creo que esa naturalidad, ese ver que poner un nacimiento en Navidad es lo más lógico del mundo en el corazón de Europa, es lo que ha allanado los trámites para poder repetir”.

Vídeo



Cuenta Benjumea que la propia presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, es una de las más entusiastas, ahora que ha comprobado que no levanta ampollas. Y que los de la delegación griega se han animado a instalar también un barco velero iluminado, siguiendo la tradición de sus islas. “Una de las cosas más bonitas de haber puesto en marcha esta iniciativa ha sido la cantidad de funcionarios que se han implicado más allá de las labores propias de su cargo, porque lo han recibido con muchísima ilusión y me preguntaban cómo es posible que durante 70 años nadie lo hubiera hecho antes... ¡Y no necesariamente funcionarios cristianos ni católicos practicantes!”.

Este nacimiento viene concretamente de Murcia, de la pedanía de Fuente Tocinos, de la mano de los hermanos Griñán, belenistas veteranos, pero quien se ocupa de traerlo es la delegación del Partido Popular de España. Benjumea ha hecho hincapié en que fuera un regalo colectivo para no dejarlo al albur de futuras elecciones o cambios de escaños. Así, asegura, se garantiza que el grupo mantendrá como costumbre esto que ahora resulta novedoso.

Manuel Griñán, el artesano, explica a los micrófonos de COPE mientras termina de colocar el romero y la leña, su toque personal: “Este año hemos buscado un estilo humilde, con el reto de presentar en el Europarlamento un hogar hebreo, pobre, muy natural. Con los toques de la paja, los objetos de cerámica, y mucho material fresco, como hierbas o musgo, acompañando el establo de los animales”. Los que somos aficionados a los nacimientos cada año nos gusta meter variaciones. El año pasado fue un montaje barroco, precioso, pero este año yo quería que hubiera un portal como todos lo conocemos”. Y así ha sido.

El Belén español del Parlamento Europeo de Bruselas ha reunido además para la inauguración un repertorio de villancicos, con el toque flamenco de un grupo sevillano que ha viajado desde Paterna (Cádiz) hasta la capital europea con sus alegrías, fandangos y tanguillos para cantarle al Niño Jesús.