Concluye una clase de conducir aparcando el coche dentro de una piscina en EE.UU.

Muchas personas guardan anécdotas de sus clases de conducir. El examen teórico su ser relativamente fácil, la dificultad comienza a la hora de empezar a preparar la prueba práctica. Desde el primer contacto con el coche hasta presentarse a examen pueden pasar uno o dos meses de media.

En este periodo de preparación, los alumnos pueden pasar por situaciones que recuerden toda su vida. Como el ocurrido en Maryland (EE.UU.), donde una clase práctica acabó con el coche aparcado en el fondo de una piscina, según recoge el “The Washington Post”. En el interior del coche se encontraba un hombre y una mujer de unos 55 años de edad, aunque se desconoce el autor de este curioso aparcamiento. Se supone que, durante la clase práctica, el vehículo se saltó un bordillo y se llevó por delante una valla para acabar en el fondo de la piscina.

~1245p 20125 Arrowhead Rd. Gburg, Car into community pool of the North Creek Community Center in Montgomery Village. No injuries. 2 occupants self rescued. appears to Driver error during parking practice session. @GPDNews investigating pic.twitter.com/4KbYU0Qc0J