Un hombre pasa 23 días en el hospital tras caerle un gato en la cabeza

Un hombre de la ciudad china de Harbin ha sido hospitalizado durante 23 días, después de un gato cayera en su cabeza y lo dejara inconsciente. El vídeo del accidente se ha hecho viral en internet y muestra al hombre paseando junto a su perro cuando el gato le cae en la cabeza.

El gato cayó desde un balcón

El hombre, identificado como Gao Fenghua, estaba paseando con su perro por el barrio cuando el gato cayó sobre él desde uno de los balcones de arriba, dejándolo inconsciente.

El propietario del gato no estaba en su vivienda en el mmento del suceso, por lo que fueron los vecinos los que, a su vuelta, le contaron lo que había sucedido: "No acabé de creerlo hasta que no me llamó la policía", ha asegurado.

Tras el trágico suceso, el gato sale corriendo hacia un edificio cercano. El perro del hombre sale corriendo tras él y llega a acorrararlo. Tras el duro golpe, el hombre tuvo que ser ingresado en el hospital, donde pasó 23 días intentando recuperarse del incidente. Fenghua sigue acudiendo a sesiones de fisioterapia para alcanzar una curación completa y su familia está negociando con el propietario del gato para intentar llegar a un acuerdo e indemnizar a la víctima de este terrible accidente. La familia del hombre pide 18.243 euros para pagar los gastos del tratamiento médico, mientras el dueño del gato solo ofrece una cantidad de 7.211 euros.

Un terrible accidente que demuestra que muchas veces al caminar no hay que fijarse solo en por donde pisamos, sino también en qué tenemos encima de nosotros. Esperemos que la pobre víctima consiga recuperarse del todo y sea compensado como se merece tras esta desagradable experiencia cuando paseaba.