Atropello masivo en Tokio con 9 heridos

Un hombre de 21 años ha sido detenido tras perpetrar un atropello masivo este lunes en una concurrida calle de Tokio (Japón) que ha dejado nueve heridos, uno de ellos grave, y que él mismo ha definido como un ataque terrorista, según informa la prensa local.

