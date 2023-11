Albares dice que la UE debe hablar con "una sola voz" para la estabilidad en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha dicho este viernes que la UE debe hablar "con una sola voz" para la paz, estabilidad y seguridad en Oriente Medio y ha remarcado la necesidad de impulsar una conferencia de paz que propicie la convivencia entre Israel y Palestina.

Albares lo ha afirmado en un coloquio en el Foro por el Futuro de Europa (Forum on the Future of the EU), organizado en Madrid por el Equipo Europa y con el que se pretende trasladar a las instituciones comunitarias las perspectivas e impresiones de los jóvenes.

El ministro en funciones ha remarcado que, frente a la "tremenda situación" que encara Oriente Medio por la guerra en Gaza, la UE debe responder "con una sola voz" y de forma "clara" para señalar que Hamás es una organización terrorista cuyos asesinatos deben ser perseguidos y juzgados, pero también para dejar patente que la respuesta militar de Israel debe ser concisa al distinguir entre terroristas y civiles.

Ha respaldado que debe primar la estabilidad y seguridad de la población civil en Gaza y ha apuntado a la necesidad de impulsar una conferencia de paz que materialice la convivencia entre Israel y Palestina.

En su intervención, en la que Albares ha repasado el papel de los valores europeos y los pilares que deberán sustentar los más jóvenes, ha apelado a una "unidad" en la UE, ya que es la única vía para salir de las crisis de forma más rápida.

Para el ministro, el reto de sustentar valores como "la solidaridad, tolerancia y diversidad" debe unir a los países miembros en un mismo propósito porque, ha recalcado, en dicha cuestión radica la estabilidad de la UE.