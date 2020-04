Fernando Simón asegura que la OCDE utilizó los datos de test desglosados "como consideró"

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este martes que España envió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los datos de las pruebas de diagnóstico desglosadas por PCR y test serológicos y que ésta los utilizó "como consideró".

Simón se ha expresado de esta forma en rueda de prensa después de que el Gobierno haya pedido aclaraciones a la OCDE sobre cómo recoge el resto de países los datos del test de coronavirus, a raíz de las críticas recibidas y que consideran inflado el octavo puesto otorgado a España por el número de pruebas realizadas.

En la jornada de ayer, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, aseguró en un tuit que se había actualizado la estadística de este organismo sobre las pruebas diagnósticas realizadas en los distintos países.

We just updated our data on Diagnostic Testing for COVID-19, revealing significant scaling up of efforts in many @OECD countries. Good to see Spain among top10 testing countries. Increasing testing capacity is crucial for deconfinement strategies &to reduce risks of new outbreaks pic.twitter.com/l8TEkkZDSd