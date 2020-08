Casado se niega a que el PP sea "una muleta sustitoria" para el PSOE y a recibir "carnés de moderación"

El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido este jueves que su partido no puede formar parte de la gobernabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque es la alternativa y no una "muleta sustitutoria" o un "recambio de Podemos".

Ante la Junta Directiva Nacional, que ha ratificado los nuevos cargos en la directiva del partido tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria, ha marcado así las distancias con el Gobierno del PSOE y Podemos, partido en el que ha centrado sus críticas por su imputación.

Ha dejado claro que "no hay pacto posible" con quien pide la abdicación del rey, el entendimiento con Cataluña o el "blanqueamiento" de Bildu, con lo que descarta llegar a acuerdos con el actual Gobierno de coalición.

Y ha mandado un mensaje directo a Sánchez al decir que, si a alguien le vale el Partido Popular "como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas, es que no merece el apoyo del PP, porque quiere decir que no tiene principios".

Además, ha dejado claro que nadie del PP aspira a ser ministro de un Gobierno de Sánchez "sino a derrotarle en las urnas y gobernar para todos los españoles y hacer una España mejor".

Casado ha iniciado su intervención con duras críticas a la gestión que el Gobierno de Sánchez está haciendo de la pandemia del coronavirus y ha recriminado que "fue una imprudencia cantar victoria antes de tiempo", porque el virus aún no ha sido derrotado, y esto llevó a "bajar la guardia" a los ciudadanos, sobre todo a los jóvenes.

Por eso, ha instado al Gobierno a que cumpla con su responsabilidad y "coordine al conjunto de administraciones" ante esta oleada de la pandemia y de cara a la vuelta al colegio, un terreno en el que ha reprochado la "indolencia" del Ejecutivo y su "falso optimismo".

Se ha mostrado convencido de que los españoles miran el PP como "alternativa" de Gobierno, aunque este se niegue a aceptar sus propuestas. "Nuestra única ancla es España, y nuestra única vela la libertad", ha afirmado después de asegurar que quienes daban por amortizado a su partido "se han equivocado".

Los cambios en el partido y Cayetana Álvarez de Toledo

Casado también ha asegurado este jueves que su partido no tiene por qué recibir "carnés de moderación" cuando ha sido centrista desde su creación y ha apelado a presentar ante los españoles un PP "preparado, fuerte y unido" en el nuevo curso político.

Ante la Junta Directiva Nacional, que ha ratificado los nuevos cargos en la directiva del partido con la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria, ha insistido en que no hay que caer en las "trampas" de la izquierda entre "sumisión y agresividad", porque sería "un error".

En un discurso cargado de respuestas más o menos veladas a los reproches que lanzó Álvarez de Toledo en su comparecencia de despedida el pasado lunes, ha instado a comprometerse con el partido porque "hace falta defender como nunca" el "cuaderno de bitácora" del PP, que sigue siendo el mismo que él planteó cuando se presentó para presidir el partido hace dos años.

"El PP no tiene vocación de minoría indomable, sino de mayoría imbatible", ha afirmado Casado, quien ha añadido que van a encontrar a su partido en las plazas y "no en la trinchera estrecha", porque los populares "no cultivan ideas para autoconsumo, sino para toda España".

Y ha finalizado lanzando una advertencia a quien quiere "invocar la libertad de uno mismo", en lo que ha parecido una referencia a Álvarez de Toledo, porque la renuncia que implica la política de partido "no es debilidad de carácter, ni sumisión, ni falta de sinceridad, sino nobleza".

Además, Casado ha agradecido el trabajo que durante el último año ha desarrollado Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del grupo en el Congreso, y por ello le ha transmitido que el partido siempre será su "casa".

"Puedes contar conmigo para lo que quieras", ha asegurado el presidente de los populares. La Junta ha avalado los cambios en la dirección nacional de los populares; el principal ha sido el relevo de Álvarez de Toledo por la exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra.

De ella ha alabado Casado su bagaje como regidora y como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Fue "la alcaldesa más votada" de la capital riojana, ha recordado.

También ha elogiado las trayectorias de Ana Pastor, nueva vicesecretaria de Política Social, en sustitución precisamente de Gamarra, y de José Luis Martínez Almeida, quien compatibilizará la alcaldía de Madrid con sus nuevas funciones de portavoz de la dirección nacional del PP.

Tras ello, Casado se ha dirigido a Álvarez de Toledo, cesada como portavoz el lunes pasado, y le ha agradecido su gestión durante el último año: "Esta es tu casa", ha destacado. La exportavoz en el Congreso mantiene de momento el escaño como diputada del PP por Barcelona.