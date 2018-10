Sin micrófonos: ¿Puede la ministra Dolores Delgado “pasar página”?

Dolores Delgado pidió “pasar página” a su capítulo con Villarejo el pasado lunes en un desayuno informativo. No quiere contestar a más preguntas sobre el tema porque considera que en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, el 10 de octubre, ya dio suficientes explicaciones. Más de tres horas en las que lo único que renoció fue que estuvo en una comida con el ex comisario encarcelado y otros mandos policiales. Y no iba a decir nada más de unas grabaciones ilegales. El resto del tiempo denunció chantaje, al Gobierno y a ella misma, y atacó al PP todo lo que pudo.

Son muchos los que consideran que un político, un ministro, se debe a los ciudadanos, se debe al Parlamento, y tiene que dar las contestaciones oportunas. Ya sea en el Parlamento o ante los medios de comunicación. Así lo dicen algunas fuentes jurídicas consultadas, pero lo dicen a título particular y en privado. “Está obligada a dar explicaciones, esto es muy gordo”, dice una fuente judicial. Pero cuando se pregunta de manera oficial la respuesta es la misma, “es una cuestión política”. No gusta nada lo que esté relacionado con Villarejo. Y consideran que este asunto “no favorece en nada a la Justicia”.

GRAF8283 MADRID, 17/10/2018.- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, durante el pleno del Congreso de los Dipuitados, celebrado hoy. EFE/Juan Carlos Hidalgo Juan Carlos Hidalgo

Las asociaciones de jueces no entran a valorar las respuestas o las negativas de la Ministra de Justicia. Lo que valoran es la gestión, y de momento no se sienten muy cómodas porque ven que la Ministra y el Ministerio donde “pasan página” es en sus reivindicaciones. “Mucha política y poca gestión”, manifiesta el portavoz de la Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. “No se avanza nada, no se ven cambios, están en campaña electoral”. Y si a finales de octubre no reciben respuestas empezarán a adoptar medidas. De la misma opinión es la APM, la asociación mayoritaria. Su portavoz, Celso Rodríguez señala que hasta ahora “la respuesta es el silencio”. Y lo que quieren es que atiendan a sus peticiones. No entran en la “batalla política”.

Y si preguntamos a los políticos sobre “pasar página” y no responder aquí no hay ningún problema. Según fuentes del PP, “un político no puede eludir su responsabilidad”. Un político, nos dice, no puede olvidar lo que fue y no puede llegar a la Política dejando de lado su pasado. “Es responsable de lo que hizo y tiene que rendir cuentas”. Sin embargo, fuentes del PSOE lo ven de otra manera, y consideran que hay muchas formas de no responder y de rellenar el tiempo. Lo da la habilidad. Opinan que Dolores Delgado no está obligada a dar una respuesta. Pero estas fuentes socialistas consultadas por COPE comprenden que su respuesta de pasar página “fue muy pobre”.